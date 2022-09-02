Shell знайшла покупця на свою частку у спільному підприємстві з "Газпром Нєфтью"
Про це повідомляє газета "Комерсант" із посиланням на джерела, передає enkorr.
Shell наприкінці лютого оголосила, що вийде зі спільних із "Газпромом" і "Газпром Нєфтью" підприємств, включно із "Сахаліном-2", "Єнісєєм" і "Салим Петролеум", а також припинить участь у "Північному потоці-2".
СПД напередодні за рішенням московського арбітражного суду було перереєстровано з нідерландської в російську юрисдикцію. Частки партнерів у підприємстві збереглися колишніми: по 50% у Shell Salym Development B.V. і компанії "ДПН – Салимські проєкти".
"Судохідна компанія Wellnord претендує на 50-відсоткову частку Shell у СП з "Газпром Нєфтью" Salym Petroleum Development, розповіли джерела "Комерсанта", знайомі з пропозицією компанії.
Із їхніх слів, Wellnord готова викупити частку за 150 млн євро", – пише видання.
Shell намагалася продати свій пакет в СПД, стверджує газета. Зі слів її співрозмовників, інтерес був у кількох гравців, але переможця тендеру оголошено так і не було. При цьому в "Газпром Нєфті" як співвласника компанії є переважне право викупу частки в Shell, але така купівля заборонена санкціями ЄС проти російської нафтокомпанії.
При цьому потенційний покупець СПД є маловідомою компанією, а її власники не афішують себе, зазначає "Комерсант". Wellnord зареєстровано в ОАЕ. На сайті компанії вказано, що вона керує флотом нафтових і хімічних танкерів з діяльністю у Чорному й Каспійському морях. Джерела газети також стверджують, що це компанія з російсько-угорською участю.
Раніше повідомлялося, що британсько-нідерландська Shell залишає проєкт зі зрідження газу "Сахалін-2", не погодившись із перереєстрацією компанії-оператора у російській юрисдикції.
Компанія Shell у звітності за перший квартал 2022 рокувизнала витрати від виходу з російських активів на рівні $3,9 млрд після сплати податків.
Пізніше Shell вийшла зі статутного капіталу спільного підприємства з "Газпром Нєфтью" – ТОВ "Гидан Енерджі", що реалізує проєкт "Єнісей" на Гидані (північ Красноярського краю).