Shell знайшла покупця на свою частку у спільному підприємстві з "Газпром Нєфтью"

Судноплавна компанія Wellnord готова викупити частку британської Shell (50%), яка збирається залишити російські активи, у спільному підприємстві з "Газпром Нєфтью" "Салим Петролеум Девелопмент" (СПД) за 150 млн євро.

Про це повідомляє газета "Комерсант" із посиланням на джерела, передає enkorr.

Shell наприкінці лютого оголосила, що вийде зі спільних із "Газпромом" і "Газпром Нєфтью" підприємств, включно із "Сахаліном-2", "Єнісєєм" і "Салим Петролеум", а також припинить участь у "Північному потоці-2".

СПД напередодні за рішенням московського арбітражного суду було перереєстровано з нідерландської в російську юрисдикцію. Частки партнерів у підприємстві збереглися колишніми: по 50% у Shell Salym Development B.V. і компанії "ДПН – Салимські проєкти".

"Судохідна компанія Wellnord претендує на 50-відсоткову частку Shell у СП з "Газпром Нєфтью" Salym Petroleum Development, розповіли джерела "Комерсанта", знайомі з пропозицією компанії.

Із їхніх слів, Wellnord готова викупити частку за 150 млн євро", – пише видання.

Shell намагалася продати свій пакет в СПД, стверджує газета. Зі слів її співрозмовників, інтерес був у кількох гравців, але переможця тендеру оголошено так і не було. При цьому в "Газпром Нєфті" як співвласника компанії є переважне право викупу частки в Shell, але така купівля заборонена санкціями ЄС проти російської нафтокомпанії.

При цьому потенційний покупець СПД є маловідомою компанією, а її власники не афішують себе, зазначає "Комерсант". Wellnord зареєстровано в ОАЕ. На сайті компанії вказано, що вона керує флотом нафтових і хімічних танкерів з діяльністю у Чорному й Каспійському морях. Джерела газети також стверджують, що це компанія з російсько-угорською участю.

Раніше повідомлялося, що британсько-нідерландська Shell залишає проєкт зі зрідження газу "Сахалін-2", не погодившись із перереєстрацією компанії-оператора у російській юрисдикції.

Компанія Shell у звітності за перший квартал 2022 рокувизнала витрати від виходу з російських активів на рівні $3,9 млрд після сплати податків.

Пізніше Shell вийшла зі статутного капіталу спільного підприємства з "Газпром Нєфтью" – ТОВ "Гидан Енерджі", що реалізує проєкт "Єнісей" на Гидані (північ Красноярського краю).