Кабмін ініціював санкції проти "Росатома"

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 2 вересня, схвалив пропозицію до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти російської держкорпорації "Росатом".

Крім того, уряд запропонував РНБО розглянути запровадження санкцій проти пов’язаних з нею понад 350 юридичних осіб, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про підприємства та організації, що входять до складу "Росатому", та їхніх дочірніх компаній, які розташовані як на території держави-агресора, так і за її межами.

Цим же рішенням ухвалено винести на розгляд РНБО пропозиції про запровадження санкцій проти фізичних осіб, які є керівниками державної корпорації "Росатом", її підприємств, організацій та дочірніх підприємств, що беруть безпосередню участь у прийнятті рішень і здійсненні актів ядерного тероризму на території України. Таких осіб в запропонованому до розгляду РНБО переліку теж більш ніж 350.

Окрім того, уряд ухвалив рішення внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного поширення освітніх стандартів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

У відповідному переліку фігурують 82 фізичні та 53 юридичні особи. Зокрема, Воронезький інститут високих технологій, Міжнародний інститут комп’ютерних технологій, Сибірський університет споживчої кооперації тощо.

Як повідомлялося, ще одним рішенням уряду РНБО пропонується розглянути застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб РФ та РБ, що сприяли широкомасштабній збройній агресії РФ проти України, беруть участь в організації "схем" обходу санкцій, застосованих США та ЄС, створюють загрози національним інтересам і національній безпеці України.

В цьому переліку – 132 фізичні і 179 юридичних осіб. Зокрема такі підприємства авіабудівної галузі держави агресора, як "Новосибірський авіаремонтний завод", "Арсеньєвська авіаційна компанія "Прогрес" ім. М.І. Сазикіна", "150 Авіаційний ремонтний завод" тощо.