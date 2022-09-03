Білий дім просить у Конгресу США $13,7 мільярда для України

Білий дім просить Конгрес США затвердити $13,7 млрд для України: на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, оборону та допомогу розвідці, на бюджетну підтримку уряду у Києві та на підтримку внутрішніх джерел енергії української держави.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.



"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати мають намір і надалі підтримувати народ України у захисті свого суверенітету. Щоб виконати це зобов'язання та задовольнити насущні потреби, ми просимо $11,7 млрд на допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу в першому кварталі 2023 року фінансового року, а також $2 млрд на допомогу у подоланні наслідків путінської війни для внутрішнього енергопостачання та зниження витрат на енергію у майбутньому", – йдеться у повідомленні.



У Білому Домі наголосили, що на сьогодні приблизно три чверті прямої військової та бюджетної підтримки, яку Конгрес раніше надав Україні, було виплачено або надано, а до кінця фінансового року очікується ще більше.



"Як ми говорили тоді, цих ресурсів мало вистачити до вересня. Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою демократію, і ми не можемо допустити, щоб ця підтримка України зникла. Народ України надихнув світ, і адміністрація залишається відданою підтримці українського народу, який продовжує зберігати рішучість і виявляти надзвичайну мужність перед повномасштабним вторгненням Росії", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 24 серпня до державного бюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США.