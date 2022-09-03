Нафтове ембарго Євросоюзу зменшить доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році, – Галущенко

Нафтове ембарго Євросоюзу щодо РФ наступного року зменшить доходи Москви щонайменше на 40%.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році. Це, в свою чергу, призведе до скорочення видобутку нафти приблизно на 20% вже на початку наступного року", – зазначив він.

За його словами, рішення щодо обмеження цін на російську нафту, яке оголосили члени "Великої сімки", узгоджуватиметься з графіком шостого пакета санкцій Євросоюзу.

"Солідарність світових лідерів, посилення санкційного тиску на Росію, позбавлення її традиційних доходів поступово гальмують російську воєнну машину", – наголосив міністр.

Галущенко переконаний, що продовження та розширення обмежень на продаж російського викопного палива дасть змогу нарешті зупинити агресора.

Як повідомлялося, міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) на зустрічі 2 вересня домовились про запровадження граничних цін на нафту з Росії, цей процес планується завершити до 5 грудня.

Водночас максимальну ціну на російську нафту планується встановити на рівні, який визначить коаліція країн, що долучаться до цієї ініціативи. При цьому рівень максимальної ціни переглядатиметься за потреби.