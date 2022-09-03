Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень до $231 мільйона

"Чисті" продажі доларів Національним банком України цього тижня склали $231,4 млн порівняно з $429,8 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Так, з 29 серпня по 2 вересня Нацбанк придбав $8,1 млн, що відповідає показникам минулого тижня, тоді як продав $239,5 млн порівняно з $437,1 млн тижнем раніше.



Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку незначно збільшився до $1,33 млрд з $1,2 млрд у липні, проте все одно залишався набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд), травні ($3,4 млрд) і квітні ($2,2 млрд).



Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у серпні обсяг зовнішньої допомоги України становив рекордні з початку війни $4,6 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.



Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,09 млрд та 111 млн євро, а продав $16,8 млрд та 1,78 млрд євро.



Зокрема, з початку війни купівля валюти склала $2,43 млрд та111 млн євро, а продаж – $14,08 млрд та 1,78 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за даними НБУ, становили $22,39 млрд.