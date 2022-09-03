Світові ціни на продовольство знижуються п’ятий місяць поспіль, – ООН

Світові ціни на продовольчі товари продовжують знижуватися п’ятий місяць поспіль після рекордного показника у березні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).



Індекс продовольчих цін у серпні знизився на 1,9% у порівнянні з липнем, але все одно є на 7,9% вищим, ніж у серпні минулого року.



Ціни на зернові знизилися на 1,4% порівняно з попереднім місяцем через падіння міжнародних цін на пшеницю на 5,1%, що зумовлено покращенням перспектив виробництва в Північній Америці та РФ, а також відновленням експорту з чорноморських портів в Україні.



Індекс цін на рослинну олію знизився на 3,3% порівняно з липнем.



Індекс цін на молочні продукти знизився на 2%, але все одно на 23,5% вище, ніж у серпні 2021 року.

Індекс цін на м'ясо в серпні на 1,5% нижче ніж у липні, що також стало другим поспіль місячним зниженням з рекордно високого рівня, досягнутого в червні 2022 року, але залишився на 8,2% вище свого відповідного значення рік тому.

Індекс цін на цукор на 2,1% менше, ніж у липні, що означає зниження четвертий місяць поспіль і досягнення найнижчого рівня з липня 2021 року.

Індекс продовольчих цін ФАО – це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.

Як повідомлялося, світові ціни на продовольство у липні порівняно з червнем знизилися на 8,6%. Це найбільше зниження з жовтня 2008 року.