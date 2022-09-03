Уряд схвалив законопроєкт про новий Митний тариф
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Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про новий Митний тариф, який відповідатиме вимогам Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.
Про це повідомив глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Головною метою проєкту закону є перехід з класифікатора товарів 2017 року на класифікатор 2022 року, який вже використовують основні торговельні партнери України.
За словами нардепа, суть змін полягає в:
- об’єднанні по окремих позиціях декількох кодів в один задля уникнення ручного маніпулювання ними у разі відмінних ставок мита;
- деталізації одного коду у декілька, де це має суттєве значення для більш точної класифікації товару;
- виключенні з Митного тарифу товарів, що вже не використовуються у міжнародній торгівлі;
- доповненні Митного тарифу новими видами товарів, що почали вироблятися після 2017 року;
- усуненні розбіжностей з нашими партнерами у товарних кодах під час митного оформлення, забезпечення гармонізації митної статистики.
Водночас Гетманцев наголосив, що ставки ввізного мита на товари – не змінюються.
"Чекаємо на якомога швидше подання законопроєкту до Верховної Ради. Його оперативне прийняття важливо у світлі початку роботи з 1 жовтня "митного безвізу" з ЄС", – зазначив він.
Як повідомлялося, 15 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.