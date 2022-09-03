"Газпром" збільшив транзит газу через Україну після зупинки "Північного потоку"

Російський "Газпром" заявив, що в суботу поставить до Європи через Україну 42,7 млн кубометрів природного газу. Днем раніше компанія транспортувала 41,3 млн кубометрів газу.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося за кілька годин після того, як "Газпром" заявив, що зупиняє газопровід "Північний потік" на невизначений термін через витік мастила та необхідність ремонту.



Водночас, як зазначає видання, збільшення експорту газу через Україну все одно недостатньо для компенсації очікуваних поставок "Північним потоком".

Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило несправності. Газопровід не працюватиме без їх усунення, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.