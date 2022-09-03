Запорізьку АЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів, – МАГАТЕ

Запорізька АЕС була відключена від останньої основної лінії електропередачі, що залишилася, і тепер покладається на резервну лінію.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Українська Запорізька АЕС вчергове втратила зв'язок з останньою основною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, але об'єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії", – йдеться у повідомленні.

В Агентстві додали, що четверта лінія електропередачі кіловольт вийшла з ладу. Ще троє були втрачені раніше під час обстрілів.

Водночас присутні на станції експерти МАГАТЕ повідомляють, що станція продовжує постачати електроенергію через резервну лінію 330кВ. Ця ж резервна лінія може забезпечувати внутрішні потреби Запорізької АЕС у разі потреби.



"Водночас керівництво станції повідомило команду МАГАТЕ, що сьогодні вдень через обмеження мережі було відключено блок №5, той самий блок, який було відключено на добу 1 вересня в день прибуття місії МАГАТЕ на ЗАЕС", – пояснили в Агентстві.



Там уточнили, що один реактор ще працює та виробляє електроенергію як для енергосистеми України, так і для внутрішніх потреб електростанції.

Як повідомлялося, у четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ під керівництвом Гроссі відвідала Запорізьку АЕС. За даними російських ЗМІ, візит на станцію тривав близько 4 годин, після чого більша частина представників організації покинула станцію. Після інспекції ЗАЕС Гроссі повідомив, що шість інспекторів залишаться там на кілька днів, а ще двоє залишаться там "на постійній основі".

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

25 серпня Запорізька АЕС була відключена від енергомережі України через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Після того гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на необхідності термінового виїзду експертної місії агентства на Запорізьку АЕС.

Пізніше електрстанцію все ж підключили до української енергомережі.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.