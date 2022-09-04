Гостомель через війну пошкоджений майже на 40%, – голова ОВА

Місто Гостомель на Київщині унаслідок дій російської армії було пошкоджено майже на 40%.

Про цеі повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Гостомель – місто-герой, що взяло на себе одинв з перших ударів рашистів. Селище пошкоджене на близько 40%. Сьогодні тут провів робочу нараду щодо відновлення пошкоджених об'єктів. Обговорили завдання й хід відбудови житла та ліквідації інших наслідків війни. Триматиму процес на контролі, аби все відбувалось швидше та при цьому якісно", – написав Кулеба.

Раніше повіомлялося, що внаслідок війни місту Гостомель на Київщині завдано російськими військами збитків на 9.5 млрд грн, або майже $343 млн. Ця сума не враховує збитки, завдані під час війни аеропорту "Антонов", який знаходиться у no-fly zone.