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Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною через черги, – Мінінфраструктури

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Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною через черги, – Мінінфраструктури
Кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.

Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 (!) кілометрів. Це точно не ті рекорди, яких нам зараз не вистачає. Водії живуть на узбіччі біля пунктів пропуску, у жахливих умовах, по тижню, і більше, втрачаючи дохід", – написав Найєм.

Він заначив, що робота прикордонної та митної служб за останні чотири місяці стала ефективнішою, головний показник – порівняння довжини черг з української та польської сторони: якщо з нашого боку, на експорт вони сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку 5 кілометрів – максимум.

"Я бачу це по показниках наших моніторингових груп – кількість працівників обох служб збільшилась майже у 1,5 рази; середній час проходження одного авто через наші служби зменшився до 10-15 хвилин. До того ж відбуваються точкові реконструкції самих пунктів пропуску. Наші служби готові перевіряти більше і більше вантажівок щодня. Але потік з тисячі автівок упирається в корок на польському боці", – зазначив Найєм.

Головню причиною черг на кордоні він назвав низьку ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль

"Про це знають не лише перевізники, а й представники тих самих контролюючих органів обох країн. Але чомусь говорять про це пошепки, щоб нікого не образити. Мені здається, не визнаючи проблему, ми її тільки погіршуємо. Із початку повномасштабного вторгнення росії фітосанітарний і ветеринарний контроль на польському кордоні уповільнився в кілька разів", – додав Найєм.

Як рішення проблеми він зппропонував збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб. 

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Топ коментарі

  • Grigor Sten
    Не треба гнати на поляків - це не них напала паРаша тому що вони свою армію грабували три роки.
    Армію Польщі президент з своїм оточенням не грабував, тому поляки цілком адекватні хлопці
  • Слава Шустрий
    Їздив забирати у Польщу зі шпиталю пораненого , так як поляки працюють - нашим повчитися ; українську митницю проходили 12 годин , польську менше години , на моїх очах авто яке у них викликало підозру повернули на повторний огляд вже після проходження митного контролю на виїзді з митниці ( цілком мають право - для того вона митниця ) для решти авто додатковий огляд проблем не створює. При цьому на польському боці жодного лишнього працівника - всі при ділі . Наші нікого не повертали і додатково не оглядали - питання - чому тоді 12 годин тримають ? Зате шість чоловік три години на лавці ніжками протеліпали аж надоїли а ще двоє без упину з чайником туди сюди бігали (( Поверталися додому - та сама картина , черга на українському боці . Чомусь здається що не в поляках проблема ((
  • Victor Litarchuk
    Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повинен не плакатись, а спільно працювати з представниками тих самих контролюючих органів.
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