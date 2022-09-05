Україна й Австрія домовились про економічну співпрацю

Перша віцепремєр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко та федеральний міністр праці та економіки Республіки Австрія Мартін Кохер підписали рамкову угоду між урядом України та урядом Австрії про економічне співробітництво у розвитку проєктів.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

"Напад РФ – це атака не лише на Україну, а й на всю європейську систему, тому відновлення нашої держави має бути спільною справою. Ми вдячні нашим австрійським партнерам за готовність брати активну участь у відбудові України та інвестувати в її розвиток. Сподіваємося, що підписана сьогодні угода про економічне співробітництво дозволить нам започаткувати низку –важливих проєктів, зокрема у сфері охорони здоров"я. Серед першочергових – будівництво та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" і сучасної університетської клініки у Києві, а також створення Національного реабілітаційного центру у Львові. Орієнтовна вартість цих проектів складатиме понад 500 млн євро", – повідомила Свириденко.

За її словами, для реалізації зазначених проєктів буде залучене пов’язане пільгове довгострокове фінансування під гарантії європейських експортних кредитних агенцій. Очікується, що ефективна ставка залучення коштів не перевищить 3% річних, а термін запозичення складатиме до 14 років.

Зазначається, що таке пільгове цільове фінансування соціально-значущих проєктів є хорошою альтернативою та доповненням до більш дорогих та короткострокових зобов’язань, що зазвичай запозичуються для поповнення обігових коштів державного бюджету.

Відповідно до угоди про економічне співробітництво у розвитку проєктів, уряди України та Австрії домовились про: