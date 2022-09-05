ENTSO-E дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до Європи, – Укренерго

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії України в ЄС.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії: в будні 16 годин на добу і у вихідні 14 годин на добу.

Так, доступний обсяг міждержавних перетинів для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт в денні та вечірні години доби.

Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейским часом) (16 годин поспіль) – в понеділок-п’ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) – в суботу-неділю.

У решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні. Перший день поставки зі збільшеними обсягами – 5 вересня.

"Таким чином загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт", – йдеться у повідомленні.

5 вересня на аукціонах з доступу до міждержавних перетинів в денні та нічні години він розподілятиметься в напрямку Румунії в обсязі 125 МВт, а Словаччини – 175 МВт. А з 6 вересня – в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.

Зазначається, що Регіональна група вирішила збільшити доступну пропускну спроможність між мережами Україною та ЄС лише в денні та вечірні години, коли рівень споживання традиційно високий. А під час нічного "провалу" споживання величина доступної пропускної спроможності перетинів залишилася без змін.

Водночас для подальшого перегляду обсягу експорту електроенергії з України, ENTSO-E необхідно провести додаткові розрахунки режимів роботи українських АЕС в умовах потенційних аварійних ситуацій в європейській енергосистемі.

"НЕК "Укренерго" надасть європейським партнерам активну допомогу у фіналізації цього дослідження та подасть ENTSO-E запит на додаткове розширення експортних потужностей ще в поточному місяці", – наголосили в компанії.

Раніше повідомлялося, що надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з 30 червня по 21 серпня становили близько 1,92 млрд грн.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.