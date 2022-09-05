CERN може зупинити адронний колайдер через енергетичну кризу в Європі
Про це виданню The Wall Street Journal заявив голова комісії CERN з управління енергією Серж Клоде, передає "Європейська правда".
Він зазначив, що енергетична криза, спричинена вторгненням РФ в Україну, загрожує уповільнити експерименти на найбільшому у світі прискорювачі.
"Нас справді хвилює стабільність мережі, тому ми робимо все можливе, щоб запобігти знеструмленню в нашому регіоні", – сказав він.
Колайдер може бути закритий у періоди пікового попиту на енергію в регіоні, оскільки CERN, який розташований на франко-швейцарському кордоні, є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції.
Його робота вимагає до 200 мегават електроенергії, що становить майже третину від того, що споживає сусіднє швейцарське місто Женева.
Тому CERN розробляє плани закриття деяких своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту та розглядає можливість простою Великого адронного колайдера.