Після зупинки "Північного потоку" ціни на газ у ЄС зросли до $2500 за тисячу кубометрів (оновлено)

Спотова ціна газу в Європі зростає на 30% майже до $2900 за тисячу кубометрів через зупинку "Північного потоку".

Вартість найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures з початком торгів у понеділок зросла до $2855 за тисячу кубометрів, при тому, що в п'ятницю торги закрилися на рівні $2213, передає Інтерфакс-Україна.

Однак згодом, у ході торгів спотова ціна газу на майданчику TTF з постачанням на "день вперед" знизилася і станом на 15:00 склала 242,7 євро за МВт-год або $2488 за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.