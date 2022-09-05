Виробництво вагонів метро у Росії обвалилось на 40%

У Росії виробництво вагонів метрополітену за перші сім місяців року впало на 42%, зокрема в липні не було виготовлено жодного вагона. Основною причиною експерти називають західні санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК із посиланням на дані Росстату.



Представник виробника вагонів для метро в Росії "Трансмашхолдингу" (ТМХ) підтвердив, що в липні відвантаження не проводилося, але в серпні воно відновилося.

Представник Московського метрополітену зазначив, що плани щодо постачання нового рухомого складу виконуються в строк і до кінця року Москва отримає стільки ж вагонів, скільки і за перші шість місяців року – 168.



У 2021 році, за даними Росстату, в Росії було випущено 430 вагонів метро, 366 з них (85%) – на заводі ТМХ "Метровагонмаш" у Митищах.



Наголошується, що спад виробництва вагонів для метро стався на тлі антиросійських санкцій. Джерело видання відзначило, що частину обладнання для вагонів, у тому числі елементи тягового приводу, гальмівних систем, привод дверей, міжвагонні переходи, постачали іноземні компанії.

Через це, наприклад, Тихвінський вагонобудівний завод йшов у простій із середини травня до 1 серпня через дефіцит підшипників, що виробляються в США.