Чотири представники МАГАТЕ покинули Запорізьку АЕС, двоє залишилися на постійній основі, – "Енергоатом"

У понеділок, 5 вересня, чотири із шести представників команди інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Водночас очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі, додали в компанії.

Як повідомлялося, у четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ під керівництвом Гроссі відвідала Запорізьку АЕС. За даними російських ЗМІ, візит на станцію тривав близько 4 годин, після чого більша частина представників організації покинула станцію. Після інспекції ЗАЕС Гроссі повідомив, що шість інспекторів залишаться там на кілька днів, а ще двоє залишаться там "на постійній основі".

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.