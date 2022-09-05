Нацбанк дозволив банкам продавати більше валюти населенню

Національний банк вирішив збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, з 6 вересня до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Нацбанк з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Водночас регулятор передбачив, що банки можуть здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.

Уже з 27 липня Нацбанк дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.