Нацбанк обмежив можливості купувати валюту для бізнесу

Національний банк заборонив бізнесу купувати валюту для розрахунків, поки не використає ту, що є у нього в наявності.

Відповідні зміни внесені постановою правління Нацбанку від 2 вересня №197, яке набирає чинності з 6 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк визначив, що для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 2 вересня обсяг коштів на валютних рахунках клієнтів – юридичних осіб (не враховуючи кошти бюджету та позабюджетних фондів) у банківській системі становить $8,7 млрд.

"Зважаючи на це, відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви України, які є важливими для забезпечення оборонних потреб, стабільної роботи економіки та фінансової системи країни", – наголосили в НБУ.

Як повідомлялося, водночас Нацбанк вирішив збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку. Так, з 6 вересня до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.