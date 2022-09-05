Нацбанк дозволив бізнесу сплатити відсотки за зовнішніми зобов’язаннями за час війни: які умови

Національний банк дозволив бізнесу сплатити відсотки за зовнішніми зобов’язаннями за період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року для створення сприятливих умов для домовленостей з кредиторами.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк визначив, що відтепер банки мають рекомендувати клієнтам із наявною заборгованістю перед нерезидентами звернутися до кредиторів із пропозицією її реструктурувати на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості уряду України.

Для створення сприятливих умов для досягнення домовленостей між українськими позичальниками та зовнішніми кредиторами НБУ дозволив переказувати іноземну валюту для сплати процентних платежів за відповідними кредитами за одночасного дотримання низки умов.

Зокрема, дата сплати процентних платежів має припадати на період із 24 лютого до 10 серпня включно; позичальник станом на 24 лютого не мав простроченої заборгованості за кредитним договором.

Крім того, загальна сума коштів, яку дозволяється переказати в межах одного кредитного договору протягом календарного місяця, не має перевищувати п'яту частину від суми процентів, що підлягали сплаті в період із 24 лютого до 10 серпня.

Також кошти, що використовуються для купівлі іноземної валюти та переказу валютних цінностей з метою сплати відповідних процентних платежів, не мають залучатися за кредитами від резидентів, а позичальник не повинен мати заборгованості за податковими платежами.

Позичальник також має продовжувати здійснювати господарську діяльність після 23 лютого 2022 року, зокрема виплачувати зарплату співробітникам та інші обов'язкові платежі.

"Національний банк очікує, що відповідне рішення дасть змогу поліпшити умови ведення бізнесу, що важливо для відновлення економіки України, та матиме контрольований вплив на міжнародні резерви", – йдеться у повідомленні.

За оцінками НБУ, загальний обсяг заборгованості за процентними платежами перед нерезидентами (за негарантованими державою кредитами) в період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року не перевищує $550 млн, тому затверджений порядок виплат не створить одномоментного навантаження на міжнародні резерви.