Суд передав АРМА три асфальтобетонні заводи білоруських компаній

За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва заарештовано та передано в управління АРМА асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям. Їхня вартість становить близько 120 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що в Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях здійснюють діяльність низка компаній, які спеціалізуються на виконанні різних видів дорожніх робіт. Кінцевим бенефіціарним власником вказаних компаній є Республіка Білорусь.

"У межах слідства досліджується діяльність вказаних компаній на предмет привласнення коштів державного бюджету, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, з їх подальшою легалізацією та виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", – зазначили в прокуратурі.

Так, під час слідства три асфальтобетонні заводи, які розташовані в столиці, Житомирській та Миколаївській області та належать згаданим компаніям, заарештовано та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.