Платформа United24 зібрала $200 мільйонів для України, – Зеленський

За чотири місяці роботи фандрейзингової платформи United24 на допомогу України було зібрано майже $200 млн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Чотири місяці тому ми запустили спеціальну фандрейзингову платформу United24, щоб об’єднати світ навколо нашої боротьби за свободу. Завдяки внескам людей зі 110 країн світу нам вдалося акумулювати майже $200 млн для допомоги Україні", – зазначив він.

За його словами, на ці кошти було придбано машини швидкої допомоги, обладнання для розмінування, дрони-розвідники та інше.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.