Україна сподівається отримати фінансову допомогу від ЄС у 2023 році, – Шмигаль

Окрім програми співпраці з МВФ у 2023 році Україна очікує отримати нову програму макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні, повідомляє пресслужба українського уряду.

Шмигаль подякував Німеччині за лідерство у питанні фінансової допомоги з початку повномасштабної війни, зазначивши, що Україна розраховує на підтримку від партнерів і у 2023 році.

"Дефіцит українського бюджету у 2023 році може зменшитися, але допомога союзників залишиться вкрай важливим джерелом фінансування цього дефіциту. Тому нам важливо домовитися про нову програму макрофіну з ЄС на наступний рік, а також про старт нової великої програми з МВФ", – підкреслив прем’єр-міністр України.

Також Шмигаль наголосив на важливості посилення співпраці у сфері енергетики. Зокрема, Україна та Німеччина обговорюють питання організації місії ЄС та ООН на Запорізьку атомну електростанцію, аби домогтися її повної демілітаризації.

Зі свого боку Олаф Шольц запевнив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно і в питаннях військової, і в питаннях фінансової допомоги.

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Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.

Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий надійшов 2 серпня. Ще 5 млрд євро Україна очікує отримати до кінця вересня.