Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро бюджетної підтримки

Європейська комісія у понеділок підпише з Україною нову програму бюджетної підтримки на суму 500 млн євро.

Відповідне оголошення у Брюсселі зробив представник Єврокомісії Ерік Мамер, розповідаючи про документи, які будуть підписані у межах засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, передає Інтерфакс-Україна.



"На полях Ради Європейська комісія підписує чотири секторальні угоди з Україною, щоб ще більше посилити співпрацю України з ЄС. Перша – ЄК та Україна підписують нові 500 млн євро у програму бюджетної підтримки як частину обіцянки, анонсовану президентом у межах кампанії підтримки для України у квітні і на конференції високого рівня, яка відбулася у травні у Варшаві", – сказав він.

За словами представника Єврокомісії, це фінансування дозволить гарантувати проживання та освіту внутрішньо переміщених осіб, а також підтримає сільськогосподарський сектор.



Також Єврокомісія підпише низку інших угод. Серед них – про участь України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа", ще одна угода дозволить Україні взяти участь у податковій програмі.

Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий очікується – 2 серпня.