Податки, цифровізація і продовольство: Україна підписала нові угоди з ЄС

Україна підписала низку угод з Європейським Союзом щодо співпраці у сферах оподаткування, цифровізації підвищення продовольчої безпеки.

Документи підписані на полях восьмого засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, міністр фінансів Сергій Марченко від імені України підписав угоду щодо асоційованої участі України у програмі ЄС зі співробітництва у галузі оподаткування Fiscalis. Підписання угоди дозволить Державній податковій службі України обмінюватися інформацією з колегами з ЄС, а також використовувати сучасні європейські ІТ-системи у галузі оподаткування.

Голова Мінфіну також підписав угоду з Євросоюзом щодо участі України у програмі ЄС для співробітництва у митній сфері "Митниця".

"З 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС. Після підписання сьогоднішньої Угоди Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро. Це дозволить підвищити кваліфікацію наших митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем", – прокоментував підписання угоди прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров від імені України підписав угоду з ЄС щодо участі у програмі ЄС "Цифрова Європа", яка має бюджет у 7.5 млрд євро для розвитку проєктів за п’ятьма напрямками: суперкомп'ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

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Своєю чергою віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала угоду з Єврокомісією про фінансування заходу "Зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки через підтримку постраждалого населення та сільськогосподарського виробництва в Україні" кошторисною вартістю 500 млн євро. Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу.

Крім того, сторони підписали додаткову угоду (у формі обміну листами) між урядом та Єврокомісією до угоди про фінансування заходу "Програма ЄС щодо підтримки України у надзвичайній ситуації". Завдяки цій угоді Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро. Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям.