Підприємці отримали за час повномасштабної війни пільгових кредитів на 48 мільярдів

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 151 пільгових кредитів на загальну суму 968,22 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 5 вересня отримали від уповноважених банків 46 712 кредитів на загальну суму 137,76 млрд грн, з яких 29 968 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 54,27 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 11 890 кредитних договорів на загальну суму 48,14 млрд грн.

Із них 760 мільйонів – на інвестиційні цілі, 4,36 млрд грн – як антикризові кредити, 4,29 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 19,44 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 19,26 млн грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 43 банками.