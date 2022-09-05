Інфляція у Туреччині перевищила 80% вперше з 1998 року

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у серпні прискорилися за підсумками п’ятнадцятого місяця поспіль, у результаті ціни у річному обчисленні збільшилися на 80,2%.

Як свідчать дані статистичного інституту країни (Turkstat), таким чином інфляція у країні оновила максимум з вересня 1998 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Аналітики, опитані FactSet, прогнозували у серпні ще більше зростання – на 81,1%. Респонденти Trading Economics передбачали ріст цін на 81,2%.

Зокрема, вартість житла та комунальних послуг у Туреччині за рік підскочила на 71,8%, а транспортних послуг – на 116,9%, на тлі подорожчання енергоносіїв на 121,7%. Продукти харчування та безалкогольні напої зросли у ціні на 90,3%, меблі та домашня техніка – на 92%.

Зростання споживчих цін у серпні склало 1,5% щодо попереднього місяця. У липні показник дорівнював 2,4%.

Ліра у понеділок подешевшала до 18,225 за долар порівняно з 18,2 за підсумками попередньої торгової сесії.