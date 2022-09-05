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Визначився новий голова уряду Великої Британії

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Визначився новий голова уряду Великої Британії
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новою прем’єр-міністеркою.

Результати виборів були оголошені в понеділок на з'їзді партії, передає Європейська правда.

Трасс у фінальному турі виборів перемогла екс-міністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак – 60 399 голосів.

Ліз Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який оголосив про свою відставку ще в липні.

Він офіційно продовжуватиме виконувати обов’язки глави уряду до вівторка, 6 вересня, коли на прийомі у королеви Єлизавети ІІ в маєтку Балморал у Шотландії він подасть у відставку.

Тоді ж нова лідерка Консервативної партії під час зустрічі з королевою офіційно отримає запрошення для формування нового складу уряду.

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