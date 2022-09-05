Єврокомісія звинуватила Росію у "мілітаризації" постачання газу

Щоб компенсувати зупинку газопроводу "Північний потік", Росія могла б постачати більше газу до Європи іншими маршрутами, проте Москва цього не робить, що вказує на "мілітаризацію" газового питання.

Про це заявив офіційний представник Європейської комісії (ЄК) Ерік Мамер, повідомляє Deutsche Welle.

"Якби існувала технічна проблема, яка перешкоджає постачанням по "Північному потоку", була б можливість – за наявності бажання – постачати газ до Європи іншими трубопроводами. Ми цього не спостерігаємо", – наголосив Мамер.

Представник Єврокомісії упевнений, що така поведінка є доказом того, що Росія "мілітаризує" проблему постачання газу до Європи.

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Як повідомлялося, раніше прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков прямо назвав умовою для вирішення проблем з постачанням газу до ЄС "Північним потоком" скасування запроваджених проти Росії санкцій.

Нагадаємо, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.

При цьому раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.