Світовий банк оцінив збитки України внаслідок війни у $350 мільярдів

Світовий банк 9 вересня презентує у Брюсселі оцінку збитків, понесених Україною через напад Росії. Йдеться про загальну суму у $350 млрд.

Про це повідомив представник України у Світовому банку Роман Качур, передає Forbes.

Зазначається, що ця оцінка слугуватиме орієнтиром для майбутнього фінансування проєктів, повʼязаних з відбудовою України.

Оцінка зроблена станом на 1 червня. Вона включає близько $250 млрд на відбудову за принципом "краще", аніж було, а також $100 млрд на поточні потреби, зазначив Качур виданню.

"Ці суми не можна додавати", – уточнив він.

За словами Качура, базуючись на даних оцінках Україна може сподіватися на фінансування протягом найближчих трьох років у $105 млрд. Поки йдеться про виділення $3,2 млрд від Світового банку цього року та $13,6 млрд протягом 2023-го, додав він.

Детальний звіт з оцінкою Світового банку буде опубліковано 9 вересня у Брюсселі. 13 жовтня у Вашингтоні під час Річних зборів МВФ та Світового банку очікується круглий стіл, присвяченій відбудові України. Наприкінці жовтня у Німеччині відбудеться окрема конференція з українського відновлення на зразок заходу, що відбувся у швейцарському Лугано на 4-5 липня.

Як повідомлялося, у Лугано український уряд презентував масштабний план відбудови України на $750 млрд, розрахований на 10 років.