Мінекономіки анонсувало конфіскацію активів колишнього міністра Захарченка

Міністерство економіки анонсувало конфіскацію активів колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка.

Як повідомляє пресслужба міністерства, перше рішення на цьому шляху вже зробив уряд, однак для самої конфіскації ще потрібно витримати низку процедур.

Зокрема, Кабмін 2 вересня ухвалив розпорядження, яким пропонується винести на розгляд РНБО питання щодо застосування санкції до Захарченка у вигляді блокування активів згідно зі змінами до закону "Про санкції", які вступили в дію 24 травня цього року.

В Мінекономіки нагадали, що санкції стосовно Віталія Захарченко, зокрема у вигляді блокування активів, тимчасового обмеження права користуватися та розпоряджатися належним йому майном, вже були ухвалені рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року згідно законодавства, чинного на той час.

"Проте зміни до санкційного законодавства, що набули чинності у травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій. Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції закону "Про санкції" дає можливість Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов’язані з нею", – йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Як повідомлялося, за даними ДБР нагадали, суди вже передали в управління АРМА арештоване майно Захарченка та наближених до нього осіб на суму 1,4 млрд грн.

У квітні минулого року Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ Захарченку та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у справі про незаконне постачання гранат з Росії для придушення протестів під час Революції Гідності.