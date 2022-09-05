Влада Києва оголосила про плани створити власний банк під час війни

Київська міська влада планує створити Муніципальний банк Києва на основі неплатоспроможного банку "Січ".

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, для цього влада міста подасть заявку на участь у конкурсі на виведення з ринку збанкрутілого банку, передає пресслужба КМДА.

"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва – для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк – це найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з Міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста і економіки загалом", – вважає Поворозник.

За його словами, Муніципальний банк дозволить зекономити кошти громади міста.

"На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", – сказав Поворозник.

Водночас заступник голови КМДА вважає, що для держави продаж банку є оптимальним рішенням у поточній ситуації.

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Як повідомлялося, 9 серпня Національний банк ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Відповідне рішення пов'язано з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

"Банк Січ" заснований у 2011 році. Як зазначається на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).

Однак у жовтні 2019 року Національний банк України (НБУ) визнавав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність банку "Січ" та називав його власником суттєвої участі у банку незалежно від формального володіння.

Наприкінці 2019 року Горбуненко подав до Національного банку України пакет документів на отримання дозволу купити частку в капіталі банку "Січ". Однак у травні 2020 року нинішні акціонери банку заявили, що припинили переговори щодо продажу фінустанови.

Денис Горбуненко – відомий банкір, який у 2005-2009 роках очолював "Родовід Банк". За даними ЗМІ, його пов'язували із Дмитром Фірташем, чий банк "Надра" було відправлено на ліквідацію у 2015 році.

Банкір фігурував у суперечці на $760 млн навколо продажу "Укртелекому" компанією Raga Establishment Limited структурам Ріната Ахметова, який закінчився підписанням мирової угоди на початку жовтня 2019 року та подальшою виплатою понад $700 млн на користь Raga.