Запорізька АЕС знову зупинила останній енергоблок через дії росіян, – "Енергоатом"

Запорізька атомна електростанція знову відключена від енергомережі України внаслідок пошкодження повітряної лінії 330 кВ ЗаТЕС Феросплавна, яка була останньою, що з’єднувала станцію із енергосистемою України.

Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

В компанії наголошують, що протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.

"Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше. Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Запорізьку АЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів, – МАГАТЕ

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція вперше в історії була відключена від енергомережі України 25 серпня через пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська" внаслідок ворожих обстрілів. Однак після цього роботу лінії вдалося відновити, до останнього часу на ЗАЕС працював один блок.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.