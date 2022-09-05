ArcelorMittal закриє два заводи в Німеччині через різке зростання цін на електроенергію

Один із найбільших світових виробників сталі ArcelorMittal SA планує закрити два заводи в Німеччині через різке зростання цін на електроенергію.

Це стосується сталеливарного виробництва в Бремені та підприємства з випуску катанки в Гамбурзі, повідомляє The Wall Street Journal, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, компанія оголосила про припинення роботи сталеливарного заводу в Іспанії через низький попит.

Виробництво сталі є одним з найенергоємніших поряд з такими галузями, як хімічна промисловість та випуск добрив та скла. Негативними факторами для сталеливарників також є зусилля щодо скорочення викидів в атмосферу забруднюючих речовин та зниження цін на метали.

"Високі ціни на газ та електроенергію чинять сильний тиск на нашу конкурентоспроможність", – заявив глава німецького підрозділу ArcelorMittal Райнер Блашек.

У компанії заявили, що вже скоротили споживання газу в Німеччині, але вищі витрати зробили продовження діяльності двох підприємств збитковими.

Два сталеливарні заводи в Німеччині та Іспанії минулого року випустили близько 3,65 млн тонн металу. Усього компанія виробляє близько 70 млн тонн сталі на рік.

Раніше повідомлялося, що криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська область) на своєму коксохімічному підрозділі в січні-червні поточного року скоротив випуск металургійного коксу на 55,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 653,1 тис. тонн.

У кінці серпня повідомлялося, що еталонна ціна електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро за МВт-год ($993) через посилення енергетичної кризи в регіоні.