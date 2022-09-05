Німеччина виділить 65 мільярдів євро на боротьбу з підвищенням тарифів на енергоносії

Німеччина оголосила про пакет заходів на суму 65 млрд євро, який має на меті зменшити загрозу зростання цін на енергоносії на тлі дефіциту газу через обмеження постачання Росією.

Цей пакет набагато включатиме разові виплати найбільш уразливим верствам населення та податкові пільги для енергоємних підприємств, повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що країна переживе зиму, додавши, що Росія більше не є надійним енергетичним партнером.

Він розповів, що в умовах зростання цін на енергоносії уряд надаватиме разові виплати пенсіонерам, пільговикам та студентам. Також будуть запроваджені обмеження на рахунки за електроенергію.

Крім того, близько 9000 енергоємних підприємств отримають податкові пільги у сумі 1,7 млрд євро.

З урахуванням останнього пакета заходів загальні витрати на подолання наслідків енергетичної кризи становлять майже 100 млрд євро. Для порівняння під час пандемії коронавірусу можна порівняти заходи щодо підтримки економіки Німеччини коштували 300 млрд євро.

Як повідомлялося, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 2 вересня заявила, що настав час для обмеження цін на російський трубопровідний газ.

Своєю чергою заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що у разі введення обмеження цін на трубопровідний газ з Росії Європа втратить російський газ.