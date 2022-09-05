1115 українців отримають фінансування на власний бізнес за програмою "єРобота"

За результатами урядового проєкту "єРобота" визначено 1 115 переможців, які отримають від держави гранти на відкриття та розвиток бізнесу.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі національного телемарафону.

"Загалом на різні грантові програми проекту "єРобота" заявки подали 10 116 учасників і на сьогодні ми маємо 1 115 переможців. Найбільш популярною є програма "Власна справа", на отримання гранту за якою подали заявки 9 тис. українців, що прагнуть започаткувати свій бізнес або розширити його. З них успішними є 1 038 заявок, загальна сума, яка буде виплачена державою по них складає 240 млн грн", – розповіла Бережна.

Вона також зазначила, що кошти переможцям, які відкрили рахунки в банку й уклали договір про отримання мікрогранту, вже перераховані – це 227 осіб на загальну суму 52,7 млн грн, і вони можуть їх вже використовувати на запуск або розвиток власної справи. Найближчим часом гроші на рахунки отримають ще 157 переможців першої хвилі на загальну суму 36,6 млн грн.

5 вересня розпочнеться шоста хвиля подачі заявок на отримання гранту в рамках програми "Власна справа".

Найбільш популярними видами економічної діяльності успішних заявників чотирьох хвиль є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 26% успішних заявок, переробна промисловість – 22%, тимчасове розміщування й організація харчування – 12%,надання інших видів послуг – 7%,професійна, наукова та технічна діяльність – 6%.

Найактивнішими і найуспішнішими в поданні заявок є мешканці Києва (16%), Київської (10%), Дніпропетровської (8%), Полтавської (8%), Львівської (7%), Рівненської (7%) областей.

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота" мікрогрантів для бізнесу.

Перша програма в межах "єРобота" – це гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга – гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проєкту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.