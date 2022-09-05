Українська IT-компанія Yalantis відкриває офіс у Варшаві

Українська IT-компанія Yalantis анонсує відкриття нового R&D-офісу у Польщі. Представництво відкриють у другій половині вересня. У рекрутингу орієнтуватимуться саме на українців.

Про це повідомили в компанії, передає DOU.

Офіс буде розташований в центрі міста на 13 поверсі. Облаштування класичне: переговорні кімнати, зони відпочинку, кухня та вид на місто.

"Коли ми ухвалили рішення про відкриття офісу, у Польщі перебувало близько 30 наших фахівців. Їм необхідне місце для комфортної роботи та нетворкінгу. Крім того, у Польщі багато українських IT-спеціалістів, яким ми можемо запропонувати конкурентоспроможні умови співпраці. У рекрутингу орієнтуємося саме на українців. Також компанія готова до співпраці з тими, хто вирішив перенести центр життєвих інтересів до Польщі", – розповів COO в Yalantis Денис Руденко.

Для співпраці в новому офісі шукають досвідчених технічних спеціалістів: Rust Developers, React.js Developers, Java Developers та DevOps Engineers (AWS). Також у команду потрібні Senior Scrum Master та Engagement Manager.

Yalantis розробив для фахівців спеціальну релокаційну програму, що передбачає матеріальну допомогу й програму з адаптації спеціалістів.

Yalantis – українська розробницька компанія, заснована понад 13 років тому. Її команда нараховує понад 500 спеціалістів. Компанія має офіси в Дніпрі, Києві, Львові та Ларнаці. У портфоліо – понад 200 проєктів.