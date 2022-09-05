Єврокомісія оцінить Україну як країну-кандидатку в ЄС наступного року

Європейська Комісія надасть Україні свою оцінку як країни-кандидата наступного року

Про це заявив європейський комісар з переговорів про розширення та європейську політику сусідства Олівер Варгеї на пресконференції після закінчення засідання Ради асоціації Україна-ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми дамо нашу оцінку Україні як країні-кандидату наступного року. Нещодавно ми (Європейська Комісія) підготували наші висновки (за заявкою України на членство в ЄС) і ще працюватимемо над іншою частиною висновків щодо рівня відповідності України законодавству ЄС. Це ми маємо зробити до кінця року", – сказав Варгеї.

Говорячи про перспективу надання Україні членства в ЄС, єврокомісар констатував, що процес розширення "ґрунтується на заслугах і завжди залежить від того, наскільки виконані Копенгагенські критерії".

"Коли ви подивіться на наші висновки, ви побачите дуже чітко, що потрібно зробити для того, щоб набути статусу кандидата. Це сім критеріїв, де, як ми розуміємо, Україна вже досягла певного просування", – деталізував Варгії.

За його словами, попереду "ще багато роботи".

"Завжди легко говорити про дати, про наступні кроки, але головне – виконувати практичну роботу", – наголосив єврокомісар.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до проведення кардинальних реформ Євросоюзу з метою підготувати його до прийому нових членів, у тому числі України.

Як повідомлялося, у червні лідери Європейського Союзу надали Україні та Молдові статус кандидата в члени Співтовариства. Для України Єврокомісія визначила сім сфер, у яких Україна має зробити "домашню роботу".