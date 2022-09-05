Виплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 55 мільярдів перевищують запозичення від продажу, – НБУ
Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.
Зокрема, з 24 лютого до 4 вересня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 147,5 млрд грн, $1,54 млрд та 168 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах – 99,26 млрд грн, $957,1 млн та 434,5 млн євро.
Починаючи з квітня обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Зокрема:
- у квітні від’ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,85 млрд грн;
- у травні – 411 млн грн;
- у червні – 21 млрд грн;
- у липні – 17,1 млрд грн;
- у серпні – 24,46 млрд грн.
Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 6, 12 та 14 місяців (до 12%, 14% та 16% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4% та 4,5% річних відповідно) – останнього разу 9 серпня 2022 року.
Дохідність за гривневими ОВДП, що розміщуються на 3 місяці, не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими в євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).
Станом на 5 вересня 2022 року найбільший портфель відповідних цінних паперів утримують банки – первинні дилери.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:
- 14,03 млрд грн (15,5% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);
- $197,8 млн (22,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США);
- 145,6 млн євро (51,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,35 млрд грн та $2 млн.