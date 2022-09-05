Польські перевізники вимагають вирішити проблему з чергами на кордоні, – Мінінфраструктури

Польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Сьогодні на польському пункті пропуску "Дорогуськ" страйк. Водії вантажівок перекрили трасу, щогодини пропускають по 2 автівки – 1 з товаром і 1 порожню. Польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу в цілодобовий режим роботи", – написав Найєм.

За його слвоами, до війни контроль проходили до 80 вантажівок на добу, а в останні дні – від 12 до 25.

"Якщо є об’єктивні причини такого уповільнення роботи, то ми готові зробити від себе усе залежне для прискорення процесу і збільшення пропускної здатності пункту пропуску. Але разом з тим, ми чекаємо і від усіх служб з польського боку такого ж поступу", – зазначив він.

Найєм додав, що Україна вже неодноразово пропонувала винести це оформлення за межі пункту пропуску, дати своїх фахівців, та організувати перевірку на українському боці, але Польща не погодилася на такий варіант.

"Сьогодні черга біля Ягодина стала ще довшою. Вже 54 (!) кілометри. Всі розуміють – черга тільки виросте на перекритій трасі, якщо нічого не зміниться у найближчі години, максимум – дні. Перевізники, що страйкують також хочуть, щоб до Польщі порожній транспорт виїжджав з України поза чергою. Виходить, що польський перевізник за 1-2 доби заїжджає до України, і хоче поза чергою повертатись назад до Польщі. Все, щоб якомога хутчіш завантажитись новим крамом і знову їхати до України. Але нам теж вкрай важливо, щоб і наші товари виїздили на продаж з України якомога швидше. Ми маємо експортувати свою продукцію", – підкрслив Найєм.

Він додав, що коли українські перевізники чекають по 7-10 днів у черзі, то щодня втрачають приблизно 400 євро на кожній автівці.

"За тиждень проведений у черзі перевізник втрачає не просто гроші, а й будь-який сенс працювати взагалі. І саме проблему багатоденного простою перевізників на в’їзді в Польщу має вирішити налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю. Саме те, чого вимагають і польські перевізники сьогодні на своєму страйку", – зазначив Найєм.

У той самий час він наголосив, що наразі мова про скасування "транспортного безвізу" не йде.

"Скоріш за все, це політична вимога польских перевізників. Мета – спричинити додатковий тиск на польський уряд задля вирішення вищевказаних проблем", – підсумував Найєм.

Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.