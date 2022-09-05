НБУ в серпні застосував засоби впливу до 2 банків та 13 небанківських фінустанов
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Національний банк України застосував заходи впливу до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства, виявлені в діяльності банків та небанківських фінансових установ у серпні 2022 року.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Так, заходи впливу застосовано до:
- АТ "КІБˮ – штрафу в розмірі 6,93 млн грн;
- АТ "ОТП Банкˮ – письмове застереження;
- ТОВ "Мілоанˮ – письмове застереження;
- КС "Ростовщикˮ – штраф у розмірі 204 тис. грн;
- КС "УОЦˮ – штраф у розмірі 204 тис. грн;
- ТОВ "Лізингова компанія Агрофондˮ – письмове застереження;
- ТОВ "ФК "Тандем-Фінансˮ: штраф у розмірі 204 тис. грн та письмове застереження;
- ТОВ "НСПˮ: штраф у розмірі 340 тис. грн та письмове застереження;
- ТОВ "ФК "№1ˮ: штраф у розмірі 204 тис. грн та письмове застереження.
Крім того, Національний банк уже інформував громадськість про застосування в серпні 2022 року заходів впливу до 6 небанківських фінансових установ, а саме до:
- ТОВ "ДСД Фінансˮ – відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;
- ТОВ "ФК "Константа Мˮ – відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;
- ТОВ "Фінансова Гарантіяˮ – відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;
- ТОВ "24 Онлайнˮ: штраф у розмірі 51 тис. грн, штраф у розмірі 100 тис. грн, письмове застереження, відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями;
- ТОВ "ФК "Голден Группˮ – відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностям;
- ТОВ "ФК "Фінофісˮ: штраф у розмірі 51 тис. грн, штраф у розмірі 100 тис. грн, письмове застереження.