НБУ в серпні застосував засоби впливу до 2 банків та 13 небанківських фінустанов

Національний банк України застосував заходи впливу до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства, виявлені в діяльності банків та небанківських фінансових установ у серпні 2022 року.