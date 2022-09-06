Байден проти визнання Росії державою-спонсором тероризму, – Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не має бути визначена державою-спонсором тероризму за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters.

На запитання, чи слід вважати Росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів журналістам у Білому домі: "Ні".

Деталей щодо мотивації такої відповіді видання не наводить.

Як повідомлялося, наприкінці липня Сенат США схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Пізніше Державний департамент США неофіційно поінформував Конгрес, що у нього є побоювання щодо негативних наслідків можливого включення РФ в список спонсорів тероризму. Зокрема, держава побоюється, що це може поставити під загрозу крихку угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти.

Зазначається, що країна з чорного списку терористів підпадає під загальні санкції, через які США фактично позбавляють американців можливості участі в ділових відносинах у цих країнах. Це включатиме різних суб'єктів приватного сектору та вплине на ключові економічні відносини, які підтримують США попри низку санкцій.

Нагадаємо, Латвія першою з країн світу визнала Росію спонсором тероризму.