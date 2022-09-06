Суд арештував активи підприємств колишнього депутата Держдуми РФ вартістю 1 мільярд гривень (оновлено)
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За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України.
Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.
"За даними слідства, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ – ексдепутат Держдуми РФ, здійснюючи свою діяльність у 2019-2021 роках на території України ухилилися від сплати податків на загальну понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах (ст. 212, ст. 209 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.
За даними Економічної правди, йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.