Суд арештував активи підприємств колишнього депутата Держдуми РФ вартістю 1 мільярд гривень (оновлено)

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України.