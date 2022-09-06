Бюро економічної безпеки відкрило кримінальну справу проти компанії Жеваго, його юристи це заперечують (оновлено)

Бюро економічної безпеки заявляє про кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків відносно діяльності компанії, яка належить одному із найбагатших українських бізнесменів, що перебуває у міжнародному розшуку.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, підприємство підозрюється в ухиленні від сплати податків та фактичному ненадходженні до Державного бюджету коштів в розмірі 94,6 млн грн.

Зазначається, що незаконна схема полягала у тому, що гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у підприємства, яке також належить цьому відомому мільярдеру, "до того ж уродженцю РФ".

"Службові особи субпідрядника, залучаючи компанії з ознаками "фіктивності", створювали документальну видимість постачання товарно-матеріальних цінностей. Протягом 2019-2021 років, в діях службових осіб приватного акціонерного товариства, попередньо вбачаються ознаки ухилення від сплати податків на суму 94,6 млн грн", – наголосили в Бюро.

Відомості про кримінальне правопорушення посадовцями зазначених компаній внесені до ЄРДР на підставі висновків фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

За даними Економічної правди, йдеться про Костянтина Жеваго – третього найзаможнішого українця за версією Forbes Україна зі статками у 2,4 млрд доларів. Мільярдер є власником групи Ferrexpo, до якого входять три гірничозбагачувальні комбінати. Також із Жеваго повʼязують ТОВ "Будівельна компанія "Основа".

Водночас у пресслужбі Жеваго цю інформацію заперечують, вказуючи, що у тексті офіційного повідомлення БЕБ немає імені Костянтина Жеваго або назв будь-яких компаній, які входять до групи підприємств бізнесмена.

За словами неназваного адвоката Жеваго, ніяких слідчих дій стосовно компаній, пов’язаних з бізнесменом, не проводилось.

Юристи бізнесмена, який переховується за кордоном, також стверджують, що Жеваго не перебуває у міжнародному розшуку.

Нагадаємо, на початку серпня 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів, повідомивши, що в розслідуванні фігурує колишній народний депутат.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у цій справі. За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У прес-службі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що зараз він перебуває за кордоном на лікуванні.