У ЄС можуть переглянути методологію ціноутворення на ринку електроенергії "на добу наперед"

Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів (Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER) закликає ЄС переглянути методологію ціноутворення на ринку "на добу наперед" через вкрай високі ціни на європейських ринках.