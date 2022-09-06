Міністр економіки Німеччини не очікує відновлення роботи "Північного потоку" найближчим часом

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що не очікує запуску російського газопроводу "Північний потік" у найближчому майбутньому.

Як повідомляє Spiegel, про це він сказав під час телеефіру, передає Європейська правда.

На його думку, варто готуватися до того, що РФ більше не постачатиме газ до Європи через "Північний потік".

"Невеликі обсяги газу ще надходять через газотранспортну систему України, але поновлення роботи "Північного потоку" – не той сценарій, якого я очікую", – сказав Габек.

Зараз найбільші обсяги газу Німеччина отримує з Норвегії, Нідерландів та Бельгії.

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Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.

Водночас раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.