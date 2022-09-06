Продажі легкових автівок у Росії впали на 60%

У Росії в серпні продажі легкових автомобілів та LCV (Light Commercial Vehicle, легкий комерційний автомобіль) знизилися на 62,4% порівняно з тим же місяцем 2021 року до 41,7 тис. штук.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на дані Асоціації європейського бізнесу.

Водночас порівняно з липнем продажі зросли приблизно на 29%. Загалом із січня по серпень вони впали на 60,7% – до 410,5 тис. штук.



Продажі АвтоВАЗу у серпні знизилися на 7%, Sollers Group знизила продаж нових автомобілів і LCV на 42,9%.



Раніше в асоціації повідомляли, що в липні ринок легкових та легких комерційних автомобілів впав на 74,9%. За даними "Автостата", у другому кварталі 2022 року більшість ввезених до Росії машин була з Китаю.