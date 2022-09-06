Ердоган звинуватив Європу у проблемах із постачанням російського газу

Проблеми з постачанням російського газу до ЄС обумовлені політикою Євросоюзу щодо Росії та Владіміра Путіна, зокрема, із запровадженими у відповідь на вторгнення в Україну санкціями.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив на брифінгу перед вильотом з Анкари до Сербії, повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu.

Коментуючи енергетичну кризу в Європі, президент Туреччини зазначив, що "Європа пожинає те, що посіяла".

"Позиція Європи щодо пана Путіна, а також введені санкції викликали реакцію у відповідь. Російський лідер дав зрозуміти, що: "Якщо ви робите так, то і я вчиню аналогічно". Путін використовує всі важелі та зброю, що є у його розпорядженні. Головний із цих інструментів – природний газ. На жаль, ми не хотіли б такого розвитку, але маємо в Європі те, що маємо", – сказав Ердоган.

Він зазначив, що Європу чекає складна зима, водночас у Туреччині у газовому питанні проблем не планується.

Читайте також: Кремль вимагає скасування санкцій для відновлення постачання газу в ЄС "Північним потоком"

Як повідомлялося, "Газпром" з 31 серпня зупинив газогін із РФ до Німеччини "Північний потік", який і до цього працював лише на 20% потужності. Російська компанія обіцяла відновити його роботу 3 вересня, однак відмовилася робити це, вимагаючи скасування запроваджених проти Росії санкцій.