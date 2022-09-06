З Росії виїхали з початку року майже 420 тисяч людей
Про це повідомляє РБК із посиланням на дані Росстату.
Відповідно до них, на початку року до країн СНД з Росії виїхали 368 тис. осіб (при цьому з СНД до РФ в'їхали 294 тис.). В інші країни виїхали понад 50 тис. осіб (в’їхали 27 тисяч). Найбільше людей з РФ виїхали до України, Таджикистану, Вірменії, Киргизстану, Казахстану та Узбекистану, а також до Китаю, В'єтнаму та Індії.
Зазначається, що в першому півріччі 2021 року в Росії фіксували міграційний приріст у понад 114 тис. осіб. Водночас за перші шість місяців 2022 року – міграційне зменшення на майже 97 тис. осіб.
Крім того, за даними статвідомства, із початку року загальна кількість населення в РФ скоротилася на 480,6 тис., або на 0,33%. Природне зменшення населення становило 384 тис. осіб проти зменшення в 422 тис. торік.
До представлених даних включено також населення окупованого Криму.