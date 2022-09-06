З Росії виїхали з початку року майже 420 тисяч людей

Із початку року із РФ виїхали 419 тисяч осіб, це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це повідомляє РБК із посиланням на дані Росстату.

Відповідно до них, на початку року до країн СНД з Росії виїхали 368 тис. осіб (при цьому з СНД до РФ в'їхали 294 тис.). В інші країни виїхали понад 50 тис. осіб (в’їхали 27 тисяч). Найбільше людей з РФ виїхали до України, Таджикистану, Вірменії, Киргизстану, Казахстану та Узбекистану, а також до Китаю, В'єтнаму та Індії.

Зазначається, що в першому півріччі 2021 року в Росії фіксували міграційний приріст у понад 114 тис. осіб. Водночас за перші шість місяців 2022 року – міграційне зменшення на майже 97 тис. осіб.

Крім того, за даними статвідомства, із початку року загальна кількість населення в РФ скоротилася на 480,6 тис., або на 0,33%. Природне зменшення населення становило 384 тис. осіб проти зменшення в 422 тис. торік.

До представлених даних включено також населення окупованого Криму.