Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам банку "Січ"

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 6 вересня розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможного АТ "Банк Січ".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"6 вересня 2022 року Фонд розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ "Банк Січ" за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився станом на кінець дня 9 серпня 2022 року (тобто дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку), та за договорами банківського рахунку", – йдеться у повідомленні.

Вкладники отримають відшкодування за вкладами у розмірі 100% вкладу, включно з відсотками, нарахованими на кінець дня 9 серпня 2022 року.

Кошти виплачують через банки-агенти Фонду. Також виплати можна отримати дистанційно. Таку можливість надають через свої офіційні вебсайти чотири банки – "Приватбанк", "Укргазбанк", ПУМБ та "Південний.

Загальна сума виплат вкладникам АТ "Банк Січ" становить 217,22 млн грн.

Напередодні стало відомо, що Київська міська влада планує створити Муніципальний банк Києва на основі неплатоспроможного "Банку Січ".

Нагадаємо, 9 серпня Національний банк ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Відповідне рішення пов'язано з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів. 10 серпня Фон гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

"Банк Січ" заснований у 2011 році. Як зазначається на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).

Однак у жовтні 2019 року Національний банк України (НБУ) визнавав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність банку "Січ" та називав його власником суттєвої участі у банку незалежно від формального володіння.

Наприкінці 2019 року Горбуненко подав до Національного банку України пакет документів на отримання дозволу купити частку в капіталі банку "Січ". Однак у травні 2020 року нинішні акціонери банку заявили, що припинили переговори щодо продажу фінустанови.

Денис Горбуненко – відомий банкір, який у 2005-2009 роках очолював "Родовід Банк". За даними ЗМІ, його пов'язували із Дмитром Фірташем, чий банк "Надра" було відправлено на ліквідацію у 2015 році.

Банкір фігурував у суперечці на $760 млн навколо продажу "Укртелекому" компанією Raga Establishment Limited структурам Ріната Ахметова, який закінчився підписанням мирової угоди на початку жовтня 2019 року та подальшою виплатою понад $700 млн на користь Raga.